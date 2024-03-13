13 Mar 2024 - 11:30 - Sağlık

Diyetisyenden Ramazan önerisi

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için sahur kadar iftar menülerinde tercih edilen besinlerde önem arz ediyor. Özellikle iftar menülerinde dengeli tabakların oluşturulmasına gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Ebru Yenice, “İftar menüsünde eğer yemeğe çorba ile başlama alışkanlığımız varsa bir kase çorbamızı içebiliriz. Sonrasında bir 10-15 dakika kadar mola vermek bizim için kıymetli. Ramazan ayında dengeli tabaklar oluşturursak çok rahat ederiz” dedi.