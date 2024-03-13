Diyetisyenden Ramazan önerisi

On bir ayın sultanı Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz ibadetler kadar beslenme şeklimiz de oldukça önemli. Peki Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin vücudumuzu etki ve faydaları nelerdir, Ramazan ayında nasıl bir beslenme düzeni oluşturulmalı? Konu hakkında BUSABAH’a konuşan Diyetisyen Ebru Yenice, önemli açıklama ve tavsiyelerde bulundu.
Ramazan ayında sağlık ve dengeli beslenmenin önemi hakkında bilgi veren Diyetisyen Ebru Yenice,
“Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslendiğimizde hem Ramazan ayını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde geçirmiş olacağız hem de eğer bir kilo verme veya kilo alma sürecindeysek veyahut da genel olarak bir sağlıklı beslenme sürecindeysek bunu desteklemiş olacağız”
şeklinde konuştu.
“YUMURTA TERCİH EDİLEBİLİR”
Gün içerisinde tokluk hissi vermesinden dolayı sahurda tercih edilmesi gereken besinleri sıralayan Diyetisyen Yenice,
“Sahurda haşlanmış yumurta tercih edilebilir. Ekmek olarak beyaz ekmektense tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ekmek tarzı lif içeriği daha yoğun ekmekler tercih edilebilir ve mutlaka mevsim sebzeleri domates, salatalık, biber, havuç, mevsim yeşillikleri mutlaka tercih edilmelidir”
ifadelerine yer verdi.
“SU TÜKETİMİMİZE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR”
Ramazan ayında su tüketimini de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Yenice,
“Ramazan ayında su ihtiyacımızı karşılamak için sebzelerimizden ve meyvelerimizden destek alabiliriz ama su ihtiyacını en güzel karşılayan besin yine sudur. O yüzden iftar ve sahur arasında su tüketimimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İftar ve sahur arasındaki zaman dilimi, günlük su ihtiyacımızı karşılamamız için çok önemli”
söyleminde bulundu.
“10-15 DAKİKA KADAR MOLA VERMEK BİZİM İÇİN KIYMETLİ”
İftar menülerinde özellikle dengeli tabakların oluşturulması gerektiğini söyleyen Yenice,
“İftar menüsünde eğer yemeğe çorba ile başlama alışkanlığımız varsa bir kase çorbamızı içebiliriz. Sonrasında bir 10-15 dakika kadar mola vermek bizim için kıymetli. Tokluk hissinizin sağlanması ve kan şekerimizin dengeye girmesi için sonrasında et grubundan besinlerimiz olabilir, sebze grubundan besinlerimiz olabilir. Dengeli tabaklar oluşturursak çok rahat ederiz”
diye konuştu.
“BİTKİ ÇAYLARIMIZA YER VEREBİLİRİZ”
Son olarak iftar ve sonrası süreçte hazmı kolaylaştıracak besinlerin tüketilmesi gerektiğini kaydeden Yenice,
“İftardan sonra en önemli kısım su tüketimimizi güzel bir şekilde dengelemek. Onun dışında normalde gündüz vaktinde ara öğünlerde tükettiğimiz bitki çaylarımıza yer verebiliriz ve haftada bir iki gün sütlü tatlı tercih edebiliriz, meyvelerimize yer verebiliriz. Çok da aşırıya kaçmayacak şekilde 16 saat açlığın üzerine besleneceğimiz için, hazmı da zorlaştırmayacak, kolaylaştıracak şekilde beslenebiliriz”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.