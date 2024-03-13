Urfa’da Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Viranşehir etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı İncedere, Yağmuralan, Nimet, Erecek, İncedere, Edebey, Büyükyıldız, Narlıova, Büyüktokaç, Kılıçlı, Keskin, Binekli, Küçükyıldız, Ceylangözü, Çiçek, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, Alatlar, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yukarıbeydaş, Yeşerti, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha, Ağırtaş, Karşıyaka, Diktepe, Kocaali, Bozdere, Dalocak, Günışığı, Ünsal, Almaşar, Kurucahöyük, Yuvacık, Aşağıalmaşar, Uğurcuk, Çoğan, Bentbahçesi, Tüten, Diktepe, Bozdere, Almaşar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağıdoruklu, Gültepe, Avcılı, Yukarıdoruklu, Aydın, Boğalı, Altınköy, Yeniköy, Maden, Mevlana, Yenişehir, Alaca, Yukarıdurmuş bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Yaşar, Mance, Akşemsettin, Dedeosman, Buhara, Haleplibahçe, Hayati Harrani, Gümüşören, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Nadire, Akdilek, Keçikıran, Sağlık, Başören, Karaman, Selman, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Güneş, Mutluca, Mamuca, Mance, Akşemsettin, Dedeosman, Buhara, Haleplibahçe, Güzelkuyu, Kadıkendi, Koçören Osb, Çalışkanlar, Koçören, Lüleci, Otlukalan, Küçükalanlı, Uğraklı, Koruklu, Baykuş, Yukarıbeydaş bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Üzerlik, Şahinalan, Özlü, Gözeller, Küçükdüzlük, Güngören, Olgunlar, Büyükdüzlük, Selman, Banarlı, Alacalı, Aydüştü, Aydınlar, Bozceylan, Hazreti İmambakır, Selalmaz, Meydankapı, Yakacık, Sehrince, Yukarıyarımca, Huzurlu, Sütlüce, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı, Balkır, Tekneli, Yardımlı, Yayvandoruk, Şükürali, Yolgider, Çolpan, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Bellitaş, Avlak, Ağcıl, Savacık, Tantana, Çatalhurma, Kılıçlı, Doruç,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Aslankuyusu, Küçükminare, Aşağıyakınyol, Büyüktürbe, Çepkenli, Bozyazı, Arın, Göktaş, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Yünlüce, Tekdal, Aşağı Yeşilova, Selahaddin Eyyubi, Yukarıyakınyol, Yaygılı, Giyimli, Öncüler, Buğdaytepe, Varlıalan, Kökenli, Toytepe, Bükdere, Gürgelen, Balkat, Algılı, Diriliş, Çiftçiler, Miyanlı, Yeşilova, Buldum, Bulgurlu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü bölgesine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi, Yeşiltepe, Yeniköy, Göktepe, Kepirli, Ulubağ, Oğulbey, Dağeteği, Karsıyaka, Ulubağ, Yazılıkavak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Sugeldi, Aydüştü, Aydınlar, Selalmaz, Meydankapı, Balkır, Çolpan, Avlak, Aslankuyusu, Aşağıyakınyol, Çepkenli, Bozyazı, Göktaş, Aşağı Yeşilova, Selahaddin Eyyubi, Yukarıyakınyol, Toytepe, Gürgelen, Algılı, Bulgurlu, Uğraklı, Koruklu, Akkeçi, Sütlüce, Çatalhurma, Tahılalan, Selahaddin Eyyubi, İbni Teymiye, Kökenli, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Küplüce bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı, Çimdeli, Karacurun, Çakmak, Kavalık, Söğütlü, Kırbaşı, Hayrat, Ovacık, Aydınlı, Güluşağı, Hoşin, Gelenek, Orgız, Çat, Yeşerdi, Aşağıkülünçe, Oymaağaç, Aşağıekece, Gülaldı, Yakınyurt, Üçüzler, Kovancı, Malören, Yedikuyu, Apaydın, Gölgen bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Göbekli, Karşıyaka bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Deliktaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Keş, Ortanca, Konurtepe, Çağa, Taşağıl, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Aşlıca, Yuvar, Büyükoba, Gözcek, Azıklı, Kalemli, Benek, Bozlak, Beybaba, Kuşlugöl, Karpuzcu, Altaylı, Erbey, Düğerin bölgelerine,
Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Karataş, Överler, Sarım, Geçitköy, Bellik, Yeğen, Kırmıt, Aligör, Ayhan, Aybastı, Keberli, Gölen, Aşağıkarıncalı, Şekerköy, Büyükhan, Boztepe, 75.Yıl, Tozluca, Akmağara, Aylan, Denizbacı, Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyüksergen, Bozyokuş, Uludüz bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Karınca, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Demirci, Dinçer, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Yukarışölenli, İsa Harabesi, Kışla, Hürriyet, Azadi, Gölbaşı, Adaköy, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Burç, Anıt, Nergizli, Bakımlı, Üçgül, Türkeli, Yukarıbağ, Dinçkök, Arıtır, Büyükçavuş, Oğlakçı, Altınbaşak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.