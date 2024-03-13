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Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek mask
Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek
Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek
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FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Yeniköy Köyü, Pınarlar Köyü Baltagirmez Mezra, Mercimek Köyü, Kolankaya Köyü, Camikebir Mahallesi bölgelerine,

Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Doğucak Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Darıkent Köyü Turan Mevkii, Doğucak Köyü Gaz Mezra, Obrukkaşı Köyü, Güneyharman Mahallesi, Kızılkale Köyü, Obuzbaşı Köyü, Sökücek Köyü, Sülüntaş Köyü, Yeldeğen Köyü, Geçitveren Köyü, Anıtçınar Köyü, Yaşaroğlu Köyü, Karabulut Mahallesi, Ayvatlı Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi, Ortaharman Köyü, Aydınlık Köyü, Kuşaklı Köyü, Özdek Köyü bölgelerine,

Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Batman Köyü, Merkez Mahallesi, Kocakoç Köyü Maman Mz Mezra, Kocakoç Köyü, Atlantı Köyü, Meşeyolu Köyü, Geriş Köyü Dalik Mezra, İsmet İnönü Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Kocalar Köyü, Güleç Köyü, Baldan Köyü, Suvat Köyü, Dedeağaç Köyü, Tüllük Köyü, Gürbüzler Köyü Kemer Mz Mezra, Anbar Köyü bölgelerine,

Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sinan Köyü Atlanttı Mz Mezra, İsmet İnönü Osb Mahallesi, Kocakoç Köyü Kale Mz Mezra, Sinan Köyü, Haceri Köyü, Taht Köyü, Akyünlü Köyü, Köklüce Köyü, Çıralı Köyü, Kalaycı Köyü, Kocakoç Köyü Yukarı Teşnik Mezra, Kocakoç Köyü Mirzali Mz Mezra, Kocakoç Köyü Alikaraman Mezra, Güleç Köyü Han Komu Mz Mezra, Kocakoç Köyü Hagu Mz Mezra, Çukur Köyü, Kocakoç Köyü Karataş Mz Mezra, Gürbüzler Köyü, Kılköy Köyü, Kocakoç Köyü Feran Mezra, Tekeli Köyü Çizmeli Mezra, Doludizgin Köyü, Dilek Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tunceli’de Pertek Mazgirt ve Merkez ilçeleri etkilenecek

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13 Mar 2024 - 11:07 Tunceli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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