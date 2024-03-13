Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Binekli, Koçkaya, Yayarlı, Günlüce, Bozdoğan Mezra, İncesu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Dövecik, Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes, Karaoğlak, Duygulu, Bulgurlu, Koçaklı, Yolbaşı, Mercan, Hasköy, Kamışlı, Ortaca, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Aksaray, Uzunyayla, Yeşilköy, Akağaç, Seyhan, Eshabe, Golazeng, Metinga, Kaniyebine, Merce, Hazari, Kettı, Ağlemk, Bayramlı, Kökebi, Yukarı Bayramlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Milli Egemenlik, Bağdu, Behrem Yoğun, Kobin, Yazıhan, Yakacık, Gedikli, Tepecik, Samanlı, Çay Kenarı, Işıkveren, Kumrulu, Yeşiloba, Çavuşbayırı, Göktaş, Hanlı, Beşpınar, Sütlüce, Doruklu, Sapanlı, Güvercinlik, Yalınca, Ortaalan, Kütüklü, Kumçay, Kurukavak, Asmadere, Çakıllı, Kayatepe, Yağlıca, Arılı, Kaşüstü, Başarı, Yontukyazı, Doğanpazarı, Yolkonak, Pompalı, Demirdöven bölgelerine,
Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dicle, Binatlı, Kolbaşı, Bayındır, Hanlı, Demirbilek, Yakıtlı, Suçeken, Yolveren, Çevrimova, Çeşmebaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.