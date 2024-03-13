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Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek mask
Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek
Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Binekli, Koçkaya, Yayarlı, Günlüce, Bozdoğan Mezra, İncesu bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Dövecik, Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes, Karaoğlak, Duygulu, Bulgurlu, Koçaklı, Yolbaşı, Mercan, Hasköy, Kamışlı, Ortaca, Uzunçayır, Esentepe, Gülovası, Aksaray, Uzunyayla, Yeşilköy, Akağaç, Seyhan, Eshabe, Golazeng, Metinga, Kaniyebine, Merce, Hazari, Kettı, Ağlemk, Bayramlı, Kökebi, Yukarı Bayramlı bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar, Akburç, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Milli Egemenlik, Bağdu, Behrem Yoğun, Kobin, Yazıhan, Yakacık, Gedikli, Tepecik, Samanlı, Çay Kenarı, Işıkveren, Kumrulu, Yeşiloba, Çavuşbayırı, Göktaş, Hanlı, Beşpınar, Sütlüce, Doruklu, Sapanlı, Güvercinlik, Yalınca, Ortaalan, Kütüklü, Kumçay, Kurukavak, Asmadere, Çakıllı, Kayatepe, Yağlıca, Arılı, Kaşüstü, Başarı, Yontukyazı, Doğanpazarı, Yolkonak, Pompalı, Demirdöven bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etilenecek

Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dicle, Binatlı, Kolbaşı, Bayındır, Hanlı, Demirbilek, Yakıtlı, Suçeken, Yolveren, Çevrimova, Çeşmebaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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13 Mar 2024 - 11:04 Batman- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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