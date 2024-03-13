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Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat mask
Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat
Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yedigöze Köyü Yedigöze, Acıpayam Köyü Acıpayam, Gözebaşı Köyü Gözebaşı, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Dedeyolu Köyü, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra bölgelerine

Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Dereboynu Köyü, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Gözeli Köyü Esaflar, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra bölgelerine,

Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hal Köyü Hal, Aydınlar Köyü Aydınlar, Aslankaşı Köyü İbolar Mezra, Aslankaşı Köyü, Aslankaşı Köyü Arkulu Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra, Sarıçiçek Köyü, Sarıçiçek Köyü Hacıçayır Mezra, Sarıçiçek Köyü Kantar Mezra, İncesu Köyü, Yeniköy Köyü, Dikköy Köyü, Gözeler Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Beyaztoprak Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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13 Mar 2024 - 11:00 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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