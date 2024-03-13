Elazığ ve Bingöl’ün Merkez bölgeleri dikkat

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yedigöze Köyü Yedigöze, Acıpayam Köyü Acıpayam, Gözebaşı Köyü Gözebaşı, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Dedeyolu Köyü, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra bölgelerine
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Günbalı Köyü Molla Hüseyin, Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Dereboynu Köyü, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Gözeli Köyü Esaflar, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hal Köyü Hal, Aydınlar Köyü Aydınlar, Aslankaşı Köyü İbolar Mezra, Aslankaşı Köyü, Aslankaşı Köyü Arkulu Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra, Sarıçiçek Köyü, Sarıçiçek Köyü Hacıçayır Mezra, Sarıçiçek Köyü Kantar Mezra, İncesu Köyü, Yeniköy Köyü, Dikköy Köyü, Gözeler Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Beyaztoprak Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.