Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Alipınar, Fatih, Körhat, 5 Nisan, Yunus Emre, Mevlana Halit, Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Bulundu, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Yaylacık, Ceylan, Saray, Tepe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Göktepe, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Bağlarbaşı, Yeşiltepe, Çelebi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Yayvan, Soylu, Ambar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Ormankaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Develi, Harmanardı, Kaldırım, Karayakup bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya, Kokulupınar, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bayır, Uzunova, Hamzalı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Abalı, Şenlik, Birlik, Ergin bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Beypınar, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Akbaş bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Alipınar, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa, Hasırlı, Ali Paşa, Şehitlik, Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Yatır, Taşdam, Oyalı, Baysu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Avcısuyu, Beneklitaş, Tişo, Güvercinlik, Geyiktepe, Alangör, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Al, Sarıyatak, Başil, Dökmetaş, Bozek bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dikentepe, Yaytaş, Üçkuyu, Çimenler, Ekinciler, Çakmak, Hantepe, Alpu, Çelikevler, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.