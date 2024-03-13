Dikkat Kayseri’de 3 Niğde’de 4 ilçe etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Kesir, Büyükcanlı, Küçükcanlı, Culha mahallelerine,
Yarın 11.35 ila 16.35 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.40 ila 14.40 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.40 ila 14.40 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Karaatlı Beldesi; Zafer Mahallesi, Konaklı Beldesi; Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi bölgelerine,
Yarın 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.40 ila 14.40 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü, Cumhuriyet Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.