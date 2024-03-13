- Sağlık

13 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 13 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

13 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aydoğan Eczanesi

Kışla Caddesi, Hayat Hastanesi karşısı, No:48/B

24 saat açık

Niyazi Mısri Eczanesi

Dörtyol, İnönü Caddesi, eski SGK binası yanı, Donas Dürüm karşısı

24 saat açık

Reyhan Eczanesi

Yeşilkaynak Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, eski askeri hastene öncesi

24 saat açık

Beyza Nur Eczanesi

Fahri Kayahan, Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total benzinlik çaprazı

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

# Nöbetçi eczane, malatya, nöbetçi eczane malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane

13 Mar 2024 - 10:14 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL