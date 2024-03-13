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Malatya’da Battalgazi Kuluncak Hekimhan Darende Akçadağ ve Arguvan etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Battalgazi Kuluncak Hekimhan Darende Akçadağ ve Arguvan etkilenecek! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Boran, Hasırcılar, Göller mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova, Güzelköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi’ne,

Bugün 10.30 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Günpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Levent mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Hanımınçiftliği, Battalgazi, Taştepe, Melekbaba, Şehitfevzi mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan, Morhamam, Yamaç, Doydum, Meşeli, Bahçeli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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13 Mar 2024 - 09:54 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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