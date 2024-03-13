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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, zamanla doğu yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı bulutlu 17 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 15 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 17 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 16 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 16 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 15 derece”

 

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13 Mar 2024 - 09:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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