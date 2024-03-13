Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı bulutlu 17 derece,
Akçadağ: Parçalı bulutlu 15 derece,
Arapgir: Parçalı bulutlu 12 derece,
Arguvan: Parçalı bulutlu 13 derece,
Battalgazi: Parçalı bulutlu 17 derece,
Darende: Parçalı bulutlu 15 derece,
Doğanşehir: Parçalı bulutlu 13 derece,
Doğanyol: Parçalı bulutlu 15 derece,
Hekimhan: Parçalı bulutlu 13 derece,
Kale: Parçalı bulutlu 16 derece,
Kuluncak: Parçalı bulutlu 12 derece,
Pütürge: Parçalı bulutlu 13 derece,
Yazıhan: Parçalı bulutlu 16 derece,
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 15 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.