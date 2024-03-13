Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 17 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 15 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 17 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 16 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 16 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 15 derece”