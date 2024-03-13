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Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

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Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Öyle ki film izlemeye bayılan insanlar, konu itibariyle oldukça seçici davranabiliyor. Bu noktada sürpriz finalleriyle ters köşe yapan filmler dikkatleri çekiyor.

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film mask
Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film
Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film
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Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Öyle ki film izlemeye bayılan insanlar, konu itibariyle oldukça seçici davranabiliyor. Bu noktada sürpriz finalleriyle ters köşe yapan filmler dikkatleri çekiyor.

Her film gurmesi ters köşe yapan ve bittikten sonra üzerine bir müddet düşündüren yapımları sever. İşte sürpriz finalleriyle ters köşe yapıp, etkisinden en az 3 gün kendinize gelemeyeceğiniz sarsıcı 11 film: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)

1- Incendies (2010)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

2- Gone Girl (2014)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

3- Shutter Island (2010)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

4- Mou Gaan Dou (2002)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

5- Prisoners (2013)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

6- The Invisible Guest (2016)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

7- The Chaser (2008)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

8- Gone Baby Gone (2007)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

9- The Skin I Live In (2011)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

10- The Life of David Gale (2003)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

11- The Body (2012)

Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

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13 Mar 2024 - 02:00 - Kültür Sanat

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