Sürpriz finalleriyle ters köşe yapan 11 film

Film izlemek hobi olmanın ve zamanı güzel geçirmenin ötesinde bazen bağımlılık oluşturacak kadar tutkulu bir aktiviteye dönüşebiliyor. Öyle ki film izlemeye bayılan insanlar, konu itibariyle oldukça seçici davranabiliyor. Bu noktada sürpriz finalleriyle ters köşe yapan filmler dikkatleri çekiyor.

Her film gurmesi ters köşe yapan ve bittikten sonra üzerine bir müddet düşündüren yapımları sever. İşte sürpriz finalleriyle ters köşe yapıp, etkisinden en az 3 gün kendinize gelemeyeceğiniz sarsıcı 11 film: (Unutulmaz Filmler’in tavsiyesidir)

1- Incendies (2010)

2- Gone Girl (2014)

3- Shutter Island (2010)

4- Mou Gaan Dou (2002)

5- Prisoners (2013)

6- The Invisible Guest (2016)

7- The Chaser (2008)

8- Gone Baby Gone (2007)

9- The Skin I Live In (2011)

10- The Life of David Gale (2003)

11- The Body (2012)