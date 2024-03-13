Bostanbaşı’nda kaza: Otomobil ters döndü

Malatya’da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bostanbaşı’nda yaşanan kazada otomobilin çarpmanın etkisiyle ters döndüğü görüldü.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında caddedeki yol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Olay yerine polis, sağlık ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler intikal etti.
Kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.