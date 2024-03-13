Hilal şeklindeki ayın kartpostallık görüntüsü büyüledi

Geçtiğimiz hafta yağışlı günlerin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde muhteşem bir manzara izleyicileri büyüledi.

Denizin üzerinde beliren hilal şeklindeki ay, şehrin semalarında kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Gökyüzünde beliren hilal şeklindeki ay, izleyicileri kendine hayran bırakırken adeta bir tabloyu andıran görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Samandağ ilçesine ayrı bir güzellik katan bu manzara, şehir sakinlerini ve ziyaretçilerini adeta büyüledi.

Hilal şeklindeki ayın görünümü, doğanın ve gökyüzünün eşsiz güzelliklerinden biri olarak adlandırılarak insanları duygusal anlamda etkiledi. Bu olağanüstü manzara, Samandağ ilçesinin doğal güzelliklerine bir yenisi daha ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı