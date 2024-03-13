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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Mar 2024 - 00:11 - Spor

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