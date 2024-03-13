13 Mar 2024 - 00:10- Gündem

Deprem uzmanı o şehirleri uyardı Risk ülke sınırlarını aşıyor

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu noktalarda deprem potansiyelinin olup olmadığı konuşulmaya başladı. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuya ilişkin yorumda bulundu.