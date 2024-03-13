Deprem uzmanı o şehirleri uyardı Risk ülke sınırlarını aşıyor

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu noktalarda deprem potansiyelinin olup olmadığı konuşulmaya başladı. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuya ilişkin yorumda bulundu.
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“Karadeniz'de Karadeniz güney kıyı kırığının doğu ucu ile Orta Karadeniz sırtı kırığının Samsun'a doğru devamı üzerinde 4,5'lik deprem olmuş ve çevre illerde de hissedilmişti. Karadeniz içerisinde Karadeniz güneydoğu kırığı ve Güney kıyı kırığının toplam uzunluğu 1.200 kilometre. Bu kırıkların karakteristik özelliği ters bindirme kırığı ve tehlikeli bir karakteristik özelliğe sahip bu kırıkların 1.0mm/yıl kayma hızı vardır. Orta Karadeniz sırtı kırığında normal düşey atımlı ve doğrultu atımlı kırıklar mevcuttur”
ifadelerini kullandı.
GÜRCİSTAN’DAN İSTANBUL'UN KUZEYİNE KADAR RİSK VAR
“1968 6,8 Bartın depremi Karadeniz içerisinde kısa bir ters bindirme kırık üzerinde oldu” diyen Baturhan Öğüt,
“Gürcistan’dan İstanbul'un kuzeyine kadar Karadeniz kıyısı doğrudan deprem riski ile karşı karşıyadır. Bartın depremi ve 544 Batı Karadeniz kırığı üzerinde olan 7,5'lik depremi referans alıp yola çıkarsak bu bize Karadeniz kırıklarının bu aralıklarda deprem üretebilme kapasitesini ortaya koymakta”
sözlerini aktardı.
TSUNAMİ RİSKİ VAR
Tsunami tehlikesine de değinen Öğüt,
“Ayrıca Karadeniz'in tüm kıyı sahilleri doğrudan tsunami riski ile karşı karşıya. Çünkü Karadeniz tarihinden bu yana toplam 22 ayrıca tsunami olayına ev sahipliği yapmıştır. Yanı sıra Karadeniz içerisinde heyelan sonucunda tsunami de oluşabilir. En yakın örneği 2007-8 Bulgaristan açıklarında sabah saatlerinde 08.45'de başlayıp 16.00'da biten ve saat 11.09'da 3,5 metreyi bulan dalgalar oluşturmuş ve kıyı şeridini harap etmişti”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.