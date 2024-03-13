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Çanakkale yine sallandı

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Geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan sarsıntılarla gündeme gelen Çanakkale’de bu gece saatlerinde bir deprem daha oldu.

Çanakkale yine sallandı mask
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Geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan sarsıntılarla gündeme gelen Çanakkale’de bu gece saatlerinde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59’da Çanakkale Biga merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.1 kilometreydi.

Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’de 4.6 ve benzeri birkaç deprem daha yaşanmıştı. 
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13 Mar 2024 - 00:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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