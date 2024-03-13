Çanakkale yine sallandı

Geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan sarsıntılarla gündeme gelen Çanakkale’de bu gece saatlerinde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59’da Çanakkale Biga merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.1 kilometreydi.

Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’de 4.6 ve benzeri birkaç deprem daha yaşanmıştı.