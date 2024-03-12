Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Söğütlü Cami nerede yapılmalı? Malatyalılar ne diyor?

Malatya’da Söğütlü Cami'nin eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması ve burada inşa edilmesi gündemde. Ağır eleştirileri beraberinde getiren bu haberi Malatyalılara sorduk. Kimi böyle bir gelişmenin kabul edilemeyeceğini söyledi kimi ise kararı mantıklı buldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19550390/sogutlu-cami-nerede-yapilmali-malatyalilar-ne-diyor



Uzman isimden çarpıcı Malatya iddiası

Beylerderesi Viyadüğüne yakın bir alanda yapılacak olan yeni viyadük hakkında BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak yeni yapılacak projelerde Malatya’da uzman kişilerin görüşlerinin alınmadığından dert yanan Aluçlu, önemli iddialarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544756/uzman-isimden-carpici-malatya-iddiasi



Malatya’da toplam 42 alan var

Malatya’da toplam 42 alanın rezerv alanı olduğu ilan edilirken, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544593/malatyada-toplam-42-alan-var



Malatya yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19541870/malatya-yarin-bu-saatlere-dikkat



Malatya’da bu alanlara acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540955/malatyada-bu-alanlara-acele-kamulastirma-karari



Emeklilere müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540911/emeklilere-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak