- Gündem

Bugün Malatya’da neler oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? 12 Mart 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? mask
Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Söğütlü Cami nerede yapılmalı? Malatyalılar ne diyor?

Malatya’da Söğütlü Cami'nin eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması ve burada inşa edilmesi gündemde. Ağır eleştirileri beraberinde getiren bu haberi Malatyalılara sorduk. Kimi böyle bir gelişmenin kabul edilemeyeceğini söyledi kimi ise kararı mantıklı buldu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19550390/sogutlu-cami-nerede-yapilmali-malatyalilar-ne-diyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Uzman isimden çarpıcı Malatya iddiası

Beylerderesi Viyadüğüne yakın bir alanda yapılacak olan yeni viyadük hakkında BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak yeni yapılacak projelerde Malatya’da uzman kişilerin görüşlerinin alınmadığından dert yanan Aluçlu, önemli iddialarda bulundu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544756/uzman-isimden-carpici-malatya-iddiasi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da toplam 42 alan var

Malatya’da toplam 42 alanın rezerv alanı olduğu ilan edilirken, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19544593/malatyada-toplam-42-alan-var

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19541870/malatya-yarin-bu-saatlere-dikkat

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da bu alanlara acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540955/malatyada-bu-alanlara-acele-kamulastirma-karari

Bugün Malatya’da neler oldu?


Emeklilere müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540911/emeklilere-mujde-resmi-gazetede-yayimlandi-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak

Bugün Malatya’da neler oldu?

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Emekli ikramiyesi, Resmi gazete, karar, Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi, FEDAŞ, Elektrik kesintisi, rezerv alan, Ersin Yazıcı, Beylerderesi Viyadüğü, vehbi aluçlu, Söğütlü Cami, BUSABAH Medya

12 Mar 2024 - 23:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL