İmam, görev yaptığı camide kendini ipe asarak intihar etti

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Göksun Camii'nde bir olay yaşandı.
Camide görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu caminin ikinci katında kendini iple astı.
Edinilen bilgilere göre, ikindi namazına gelen cemaat, olayı fark ederek hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hasan Ocak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ocak'ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. İmamın intiharının ardındaki nedenler ve olası psikolojik faktörler incelenirken, cami cemaati ve şehirde genel bir üzüntü hakimdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.