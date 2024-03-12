Söğütlü Cami nerede yapılmalı? Malatyalılar ne diyor?

Malatya’da Söğütlü Cami'nin eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması ve burada inşa edilmesi gündemde. Ağır eleştirileri beraberinde getiren bu haberi Malatyalılara sorduk. Kimi böyle bir gelişmenin kabul edilemeyeceğini söyledi kimi ise kararı mantıklı buldu.

Malatya’da deprem sonrası yaşanan büyük yıkımlar sonucu birçok tarihi yapı hasar gördü. Söğütlü Cami ise bu yapılardan birisiydi. Şu sıralar eski belediyenin yerine yapılması haberiyle gündeme gelen Cami hakkında vatandaşların görüşleri ise merak ediliyor.

Malatya’da Söğütlü Cami’nin eski Belediye binasının bulunduğu alana yapılacağı söyleniyor. Altına iş yeri yapılmadan inşa edilmesi beklenirken Malatyalı vatandaşlar Söğütlü Cami ile ilgili farklı görüşler belirtti.

“CAMİ DEĞİL İŞ HANIYDI”

Söğütlü Camii’nin eski belediye binasının yerine yapılması düşüncesinden memnun olan vatandaşlardan Mesut Kanber,

“Bence çok doğru bir karar. Çünkü cami zaten cami değil iş hanıydı. Böyle bir cami olmaz”

dedi.

“CAMİ DEDİĞİN MÜSTAKİL OLUR”

Kanber, Söğütlü Camii’nin altındaki dükkanlarda yaşanan sorunları şu şekilde anlattı:

“Camiye biz gidiyorduk. Camiden başka her şeye benziyordu. Etrafında çay ocakları, kahveler, altında dükkanlar, bağıranlar, çağıranlar, kavga edenler, gürültü edenler… İçeride sen namaz kılıyorsun, dışarıda küfür ederlerdi. Çay kahve içiyoruz, tespih çarpıyor, pazarlık yapıyor, bilmem ne yapıyor. Cami dediğin müstakil olur. Kendine ait bir yeri ve bir alan olur.”

“YENİ YERİNDE 20-25 BİN KİŞİLİK CAMİ YAPILMALI”

Söğütlü Camii’nin yeni yerinde büyük bir şekilde yapılmasını isteyen Şahin Sarıhan,

“Merkezdeki camiler eskisinden daha büyük olmalı. Çünkü cami küçük olduğu zaman dışarıda kılmak zorunda kalıyorlar. Burada da inşallah daha büyüğünü yapsalar, daha uygun olur. Bence orayı yıkınca oraya ikisini birleştirip bir tane büyük bir cami yapmalılardı. İki cami tek bir cami büyüklüğü olacak şekilde birleştireceklerdi. Ayrı ayrı değil. Bir tane yeni yerinde 20-25 bin kişilik cami yapılmalı. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a yaptırdığı gibi oraya büyük bir cami yapılsa bence daha uygun olur”

şeklinde konuştu.

CAMİ KENDİ YERİNDE MUHAFAZA EDİLMELİ

Abdulkadir Yiğito isimli vatandaş ise, Söğütlü Camii’nin kendi yerinde muhafaza edilirse memnun olacağını söyleyerek,

“Nostalji kalmasını ve çarşı içerisindeki umumi yerlerin aynı yerinde olmasını Malatyalı olarak görmek istiyorum. Orijinal yerinde eskiyi bana anımsatacak şekilde olmasından hoşnut olurum. Öyle düşünüyorum. İyi veya kötü değil de kendi yerinde muhafaza etmeyi düşünürlerse ben kendi şahsıma daha hoşuma gider”

sözlerini aktardı.

“ŞEHRİ BETONLAŞTIRMAYALIM”

Söğütlü Camii’nin yerine iş yeri yapılırsa bu durumdan memnun kalmayacağını söyleyen Orhan Özcan,

“Ben caminin yerinde yapılmasını istiyorum. Bazı insanların sırf onlara bir güzellik olsun diye gelip de camiyi kaldırıp insanlara iş yeri yapılmasını doğru bulmuyorum. O bölgelerde bizim bir anımız ve bir geçmişimiz var. Biz caminin yerinde olmasını istiyoruz. Kesinlikle götürüp de oraya yıkılan yere büyük iş yerleri yapılmasını istemiyoruz. Orada bir zahmet aynı yerinde kalsın ve şehri betonlaştırmayalım. Gidip oturacağımız ve nefes alacağımız böyle yer de olsun. Şehir merkezinde o yeşilliğimiz de yerinde kalsın”

şeklinde ifadelerde bulundu.

CAMİ DEĞİL DÜKKAN

Vatandaşlarda Burhan Korkmaz da

“Söğütlü camisinin yerini dükkanlar alırsa daha memnun kalacağız. Şahane olur bence. Eski yerine dükkân ya da kapalı çarşı da yapabilirler. Belediye otobüs durakları yukarı taşınırsa insanlar açısından daha iyi. Hem de şehrin tam kavşağında buluşma yerleri olur. Bence bu şekilde daha memnun oluruz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.