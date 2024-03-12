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Derme çatma çadırda yaşayan aileye destek

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Adana’da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı Adana’da derme çatma bir çadırda yaşamaya başlayan kadına devlet sahip çıktı.

Derme çatma çadırda yaşayan aileye destek mask
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Adana’da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı Adana’da derme çatma bir çadırda yaşamaya başlayan kadına devlet sahip çıktı.

Derme çatma çadırda yaşayan aileye destek

Tarım işçisi Gülfidan Doğan (45) ‘Uyuşturucu müptelası kocası tarafından darp edilip sokağa atılan kadın, çocuklarıyla çadırda yaşamaya başladı’ başlığıyla yayınlandı.

Yüreğir Kaymakamlığı İHA’nın haberinin ardından aileye destek olacaklarını bildirdi. Kaymakamlık, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile desteklenmesi ve eve yerleştirme çalışmalarına da başladıklarını da bildirdi. Ayrıca Kaymakamlık, Gülfidan Doğan’ın okul kaydı olmadığı öğrenilen çocuklarıyla ilgili de eğitim planlaması yapılacağını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 21:50 - Asayiş

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