Derme çatma çadırda yaşayan aileye destek

Adana’da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı Adana’da derme çatma bir çadırda yaşamaya başlayan kadına devlet sahip çıktı.

Tarım işçisi Gülfidan Doğan (45) ‘Uyuşturucu müptelası kocası tarafından darp edilip sokağa atılan kadın, çocuklarıyla çadırda yaşamaya başladı’ başlığıyla yayınlandı.

Yüreğir Kaymakamlığı İHA’nın haberinin ardından aileye destek olacaklarını bildirdi. Kaymakamlık, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile desteklenmesi ve eve yerleştirme çalışmalarına da başladıklarını da bildirdi. Ayrıca Kaymakamlık, Gülfidan Doğan’ın okul kaydı olmadığı öğrenilen çocuklarıyla ilgili de eğitim planlaması yapılacağını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı