Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışma şiddetlenerek silahlı çatışmaya evrildi. Kavga sonucunda M.K, B.K. ve Ü.K. isimli üç kişi yaralandı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak maalesef, yaralılardan M.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili olarak geniş çapta bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve sorumluları adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.