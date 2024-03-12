Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışma şiddetlenerek silahlı çatışmaya evrildi. Kavga sonucunda M.K, B.K. ve Ü.K. isimli üç kişi yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak maalesef, yaralılardan M.K, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili olarak geniş çapta bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve sorumluları adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı