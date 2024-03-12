İftar sonrası hazımsızlığınız, şişkinliğiniz varsa bu haber sizin için…

Özellikle Ramazan ayında özenle hazırlanan çeşitli iftar sofralarına dayanmak mümkün mü? Az yemek yemeyi beceremediğimiz gibi bir de bir acelemiz varmış gibi hızlıca tüketmeye çalışıyoruz. İftarda yediğimiz yemeklerin dozu aşıldığında insan vücudunda mide şişkinliği başlarken bu durum çekilmez bir hal alıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle iftar soflarını hazırlama telaşı başladı. Güzel ve özel olarak hazırlanan iftar sofraları insanları şişkinlik, mide hazımsızlığı ve bağırsak gazları sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. İftar sonrası insanların rahat bir şekilde içerek midelerine oh çektireceği birden çok bitkisel ürünlerden yapılan çaylar dikkat çekiyor.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ ÖNLEYECEK FORMÜL

Esnaf Abdullah Yakar, mide şişkinliğine iyi gelen bitki çeşitlerinin birçok soruna çözüm olduğunu söyleyerek,

“Özellikle bu iftardan sonrası mide şişkinliği, mide problemi ve bağırsak gazları sorun oluşturmakta. Çünkü yemek aralarında genelde su kullanıldığı için bu bağırsağa da sürekli gaz yapıyor. Mesela suyu ya yemekten önce ya da yemekten sonra içmek en uygunudur. Ama yine de bağırsaklarda gaz olduğunda ya da midede şişkinlik olduğu zaman kimyon, kimyon tohumu, ondan sonra anason, rezene bu karışımı özellikle mide gazları için çok etkili”

sözlerine yer verdi.

Çay karışımının yapılışından bahseden esnaf Yakar,

“Bir çay kaşığı anason, bir çay kaşığı rezene tohumu, bir çay kaşığı da kimyon tohumu koyularak bu çay gibi demlenir. Demlendikten sonra tüketilirse mide ve bağırsak için çok etkili olur”

şeklinde konuştu.

BAĞIRSAK FLORASINI BOZAN SİNAMEKİ OTU

Esnaf Yakar, çay karışımından bahsederken kabızlık sorunu yaşayanların bazı otlar katabileceğini söyleyerek,

“Eğer kabızlık sorunu olursa bunların içerisine bir miktar açlık otu veya sinameki ilave edin. Tabii sinameki tek olarak kullanımı bağırsaklar için bayağı zararlı etkisi de var. Çünkü bağırsak florasını bozuyor. Ama karışımlara girdiği zaman az bir çınar kekliği atıldığında bağırsak gazıyla birlikte kabızlık giderilmiş oluyor”

dedi.

İFTARDAN SONRA AÇLIK OTU ÇAYI YETERLİ

İftardan sonra insanların mide ve bağırsak sıkıntısına tek bir bitkisel çayın yeterli olduğunu belirten esnaf Ali Yıldırım,

“Açlık otu çayı var. Bağırsak için çok iyi, rahatlatıyor insanı. Bir de sinameki çayı var. Bunlar yeterlidir. İnsanların iftardan sonra bunu içtikten sonra başka bir şey yapmasına gerek yok. Bir tatlı kaşığını bir su bardağı sıcak suyu koyuyorsun. Beş dakika demledikten sonra süzüp içiyorsun”

sözlerini aktardı.

“KAYISI ÇAYI DA TERCİH EDİLEBİLİR”

Esnaf Alaattin Artun, iftardan sonra insanların şişkinliğini giderecek bitkisel çaylar arasında kayısı çayını söyleyerek,

“Yeşil çay başta olmak üzere, melisa çayı, rezene, bunların dışında kayısı çayı da tercih edilebilir. Bunlar sindirimi hızlandırır. Çünkü iftardan sonra aktivasyon az olduğu için evde genellikle yatma olayı oluyor. Bundan dolayı bir şişkinlik oluyor. Eritemediği için vücut, kayısı çayı iyi geliyor. Anason, rezene, melisa, mate ve yeşil çay, bunlar sindirimi daha hızlandırıyor. Sinameki biraz daha ağır gelebilir ama bu diğer bahsettiğim çaylar iyi gelir”

şeklinde konuştu.

“YEŞİL ÇAY VE MATE ÇAYI BU KONUDA DAHA İDDİALI”

İftardan sonra bayanların sindirimine iyi gelecek çayları sıralayan Esnaf Artun,

“Sindirime iyi gelen, özellikle bayanların tercih ettiği çaylar yeşil çay ve mate çayı oluyor. Bunlar sindirim, metabolizmayı hızlandırarak bağırsakların çalışmasını sağlayan çaylar. Yeşil çay ve meta çayı bu konuda daha iddialı”

sözlerine yer verdi.

Son olarak Artun, maça çayının çeşitli otlarla bir araya gelerek oluşturulan çay olduğunu söyleyip,

“Maça çayı dediğimiz aslında bizde mate diye okunuyor. Bunun içinde karışımlı bitkiler var. Bu özellikle Suriye kısmından bize gelen bir çay. Bildiğimiz doğal siyah çay değil. Mate çayında 7 çeşit bitkinin bir araya geldiği bir üründür. Suriye'den gelme olan bu çay zayıflamak, ödem atmak için birebirken hem de iftardan sonra tüketilince bağırsakların hızlı çalışmasını sağlıyor”

sözlerini noktaladı.