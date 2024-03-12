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Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı mask
Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı
Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotim Motosikletli ekipleri ve infaz ekipleri şehirdeki park, bahçe ve boş alanlara yönelik çalışma yaptı. Bu operasyon sırasında, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. adlı şüpheli kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

Ayrıca, yine ekipler tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 20:57 - Gündem

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