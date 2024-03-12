Narkotik Operasyonunda aranan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotim Motosikletli ekipleri ve infaz ekipleri şehirdeki park, bahçe ve boş alanlara yönelik çalışma yaptı. Bu operasyon sırasında, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. adlı şüpheli kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, yine ekipler tarafından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı