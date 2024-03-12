- Ekonomi

Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı

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Gram altın, uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.

Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı mask
Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı
Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı
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Gram altın, uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.

Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı

Bu yükseliş, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer bulurken, gram altın da bu yükselişe paralel olarak tarihi bir rekora imza attı. Ons altın 2 bin 177 dolar seviyelerini görürken gram altın da 2 bin 420 liraya kadar yükseldi.

Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı

Altındaki yükseliş, iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da kuyumcularda hareketlilik gözlemlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş,

‘‘Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu’daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor. Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Kapalıçarşı’nda has altının gram fiyatı 2 bin 420 lira, çeyrek altının 4 bin lira ve tam altının ise 16 bin liradan satıldığını belirtti’’

şeklinde konuştu.

Gram altın yeni rekor kırarak 2.420 lira seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Mar 2024 - 20:53 - Ekonomi

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