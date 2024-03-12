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30 şahsa, 192 bin TL para cezası uygulandı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

30 şahsa, 192 bin TL para cezası uygulandı mask
30 şahsa, 192 bin TL para cezası uygulandı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

30 şahsa, 192 bin TL para cezası uygulandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçesinde 11 Mart tarihinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde; 117 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa 192 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 2 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

30 şahsa, 192 bin TL para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 20:48 - Asayiş

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