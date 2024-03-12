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İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?

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İnönü Üniversitesi, Ramazan ayında hizmet verecek yemekhaneler ve çalışma saatleri hakkında bir bilgilendirme yaptı.

İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor? mask
İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?
İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?
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İnönü Üniversitesi, Ramazan ayında hizmet verecek yemekhaneler ve çalışma saatleri hakkında bir bilgilendirme yaptı.

İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?

Ramazan ayı boyunca öğle ve akşam yemeği hizmetinin nerelerde verileceğine dair bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezinde sunulan personel öğle yemeği hizmetinin ise bu süre boyunca Yaşam Merkezinde sunulacağını açıkladı.

İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?

Buna göre, 11.30-13.30 saatleri arasından verilecek olan öğlen yemeği, şu yemekhanelerde olacak:
1) AVM Yemekhanesi (Öğrenci)
2) Yaşam Merkezi Yemekhanesi (Öğrenci ve Personel)
3) OSB MYO Yemekhanesi (Öğrenci ve Personel)
4) Malatya MYO Yemekhanesi (Öğrenci ve Personel)

İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?


18.00-19.15 saatleri arasında verilecek olan akşam yemeği ise şu yemekhanelerde olacak:
1) Yaşam Merkezi Yemekhanesi (Öğrenci)
2) Esenlik Market Üstü Yemekhanesi (Öğrenci)
3) Malatya MYO Yemekhanesi (Öğrenci)

İnönü’de hangi yemekhanelerde iftar açılıyor?

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12 Mar 2024 - 20:39 Malatya- Yaşam

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