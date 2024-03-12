Eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 10 Mart günü saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde gerçekleşti. Z.Ş. adlı bir kadın, tartıştığı eşi H.Ş. tarafından defalarca bıçaklandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşlar saldırgan H.Ş.'ye tepki gösterdi. Linç girişiminde bulunan vatandaşlar, polisin müdahalesiyle engellendi. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan koca, bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırganın adliyede verdiği ifadeye göre, H.Ş. Antalya'ya iş bulmaya gittiği sırada eşinin evi terk ettiğini belirtti. Daha sonra eşini barışmak için çağırdığını ancak ikna edemediğini dile getiren H.Ş., oturdukları mekandan ayrıldıktan sonra yanında taşıdığı bıçakla bu fiili gerçekleştirdiğini itiraf etti. H.Ş., mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.Ş.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı