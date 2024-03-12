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4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi.

4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi mask
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi.

4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 12 Mart tarihinde İskenderun Dumlupınar Mahallesi’nde bir araçta yapılan aramada; 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan araç sürücüsü M.K. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, İskenderun, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık

12 Mar 2024 - 20:31 - Asayiş

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