Ters dönen otomobil kazasında bir kişi yaralandı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen 23 BK 265 plakalı otomobil ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevkedilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme çalışmalarını sürdürdü. Kazaya ilişkin detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı