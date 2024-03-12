- Gündem

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı mask
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı

Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır.
Emniyetten yapılan açıklamada,

“Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir”

denildi.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lılar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Interpol, kırmızı bülten, arama, Çorum, Polis, operasyon, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Şüpheli

12 Mar 2024 - 20:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL