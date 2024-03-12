RAMS Başakşehir, Portekizli yetenek Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Portekiz 2. Ligi'nde Paços de Ferreira forması giyen genç yetenek Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

20 yaşındaki Gine asıllı Portekizli futbolcu, 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle ilgili RAMS Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada,

"Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

denildi.

Matchoi Djalo, bu sezon Portekiz 2. Lig'inde 23 maçta forma giyerek 5 gol atıp, 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Başakşehir taraftarları, genç yeteneğin takıma katılmasıyla gelecek sezon için umut dolu bir bekleyiş içerisine gireceklerdir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı