İşçi kauçuk enjeksiyon makinesinin altında kaldı, ağır yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir otomotiv fabrikasında meydana gelen kaza, endişe yarattı.

Şabanoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Hidayet Özer, bakım onarım esnasında kauçuk enjeksiyon makinesinin plakasının altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak durumunun ciddiyeti nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, iş kazasının nedenleri araştırılıyor. Özer'e acil şifalar dilerken, iş güvenliği önlemlerinin daha da artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı