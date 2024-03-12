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Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti mask
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma ile başladı. İki grupta 7’ye 4 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 20:06 - Spor

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