Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma ile başladı. İki grupta 7’ye 4 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı