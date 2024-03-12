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12 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

12 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Adalet Şahin’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Karakış’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Bozkurt’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,                            

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Yıldız’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Doğru’nun taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,                            

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aynur Cömert’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

69 yaşında vefat eden ve Şeyhler Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Fahriye Güldaş’ın taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ

93 yaşında vefat eden ve Suçatı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Besey Geldi’nin taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir”

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12 Mar 2024 - 17:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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