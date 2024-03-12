12 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Adalet Şahin’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Karakış’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Bozkurt’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sakine Yıldız’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Doğru’nun taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aynur Cömert’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Şeyhler Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Fahriye Güldaş’ın taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ
93 yaşında vefat eden ve Suçatı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Besey Geldi’nin taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.