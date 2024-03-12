Osmanlı Sarayından Ramazan sofrasına; Yassı kadayıf

Osmanlı döneminde padişahlara ve saraya gelen misafirlere ikram edilen tatlı, zamanla halkın da yediği bir tatlı haline gelmiş. Günümüzde Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan tatlı, genelde cevizli ve kaymaklı olmak üzere iki çeşit olarak satılır.

YASSI KADAYIFIN ŞERBETİNE KULLANILAN MALZEMELER

Yassı kadayıf şerbeti için şu malzemeler kullanılıyor:

“2,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

1 çay kaşığı limon”

Bir kaba eklenen malzemeler karıştırıldıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirilir. 10 dakika sonunda şerbetin daha çabuk soğuması için ayrı bir kaba alınır.

YASSI KADAYIFIN HAMURU İÇİN KULLANILAN MALZEMELER

Yassı kadayıf hamuru için şu malzemeler kullanılıyor:

“1 su bardağı ılık süt,

1 su bardağı ılık su,

1,5 su bardağı un,

2 yemek kaşığı irmik,

1 tatlı kaşığı İnstant kuru maya,

1 tatlı kaşığı şeker,

1 çay kaşığı tuz”

YASSI KADAYIFIN YAPILIŞI

Cevizli ve kaymaklı olarak yapılan tatlının hamuru için önce ılık süt, maya ve şeker geniş bir kaba koyularak karıştırılır. Malzemeler birbiriyle harmanlanana kadar karıştırılan hamura; un, irmik ve tuz ilave edilir ve karıştırılmaya devam edilir. Ilık süt, maya, şeker, un, irmik ve tuz iyice harmanlanıp hamur haline gediğinde üstü kapatılarak 20 dakika dinlenmeye bırakılır. 20 dakika sonunda dinlenen hamur karıştırılır. Tabanına herhangi bir yağlama yapılmadan kısık ateşte istediğiniz boyutta kestiğiniz hamur tavaya dökülür. Hamur tavaya dökülürken tavanın kenarlarına yakın olmayacak şekilde dökülmeli. Hamurun üstündeki ıslaklık gidene kadar pişirilir. Pişen hamurlar temiz bir bezin üzerinde soğutulduktan sonra içerisine ceviz doldurulur. İçine ceviz doldurulan hamurların kızartma esnasında açılmaması için birleşim yerlerini iyice bastırmak gerekir. Kızartma aşamasına gelen yassı kadayıflar için önce tencere içerisine kızartma işlemini yapabileceğiniz kadar sıvı yağ koyulmalı, tencere içerisine koyulan yağ iyice ısınana kadar yassı kadayıflar eklenmemeli. Kızaran yağın içerisine sırasıyla kadayıflar koyulur. Pişen kadayıfların yağı süzülerek soğuk şerbetin içerisine koyulur. Yassı kadayıf bir dakika boyunca şerbette bekletildikten sonra sunum tabağına alınarak servis edilir.

Kaynak: Haber Merkezi