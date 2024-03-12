“İnsanlar tekrar Malatya’yı ekmek kapısı olarak görecek”

Veli Ağbaba, Malatyalıların talebi ve çağrısıyla büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu, güçlü bir kadroyla Malatya’yı ayağa kaldıracak önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partililerin yanı sıra geçmişte farklı siyasi partilere oy veren vatandaşların anketlerde ‘Veli Ağbaba’yı büyükşehir belediye başkanı olarak görmek istiyoruz’ dediklerini, bu nedenle de milletvekilliği görevini bırakarak aday olduğunu anlatan Ağbaba, “Malatyalıların çağrısına uydum ve hizmet etmeye geldim” dedi.

“ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK BİR MALATYA’YI OLUŞTURACAĞIZ”

Seçim kampanyasına başlarken partisinin rozetini çıkardığını anımsatan Ağbaba, göreve seçilmesi halinde 5 yıl boyunca parti rozetini takmadan Malatyalılara hizmet edeceğini söyledi. Ağbaba, “Sağcıyı da solcuyu da, Kürt’ü de Türk’ü de aynı şekilde kucaklayan bir belediye başkanlığı yapacağım. Hiç kimseyi doğum yeri ya da etnik kimliğinden dolayı ötekileştirmeyecek bir Malatya’yı oluşturacağız” diye konuştu.

“KİRACI VE DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ”

Ağbaba, öncelikli hedefinin depremde yerle bir olan Malatya’yı inşa etmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Hızlı bir şekilde yerinde dönüşüme başlayarak iş yerlerini teslim edeceğiz. Malatya’da maalesef yerinde dönüşüm hala başlayabilmiş değil. Müteahhit bulunamıyorsa bunu belediyenin şirketlerinin garantörlüğünde yerinde dönüşümü yapacağız. Yerinde dönüşüm ile ilgili şunu düşünüyoruz; TOKİ İkizce ve Çamurlu’ya yapılıyor. TOKİ’nin yapıldığı yerde altyapı; su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, yol, okul, cami ya da sağlık ocağı yok. Devlet bunları yaparken para ödüyor. Yerinde dönüşüm yapılsa yol, doğalgaz, kanalizasyon ve su var. Keşke TOKİ ya da Emlak Konut yerinde dönüşümü yapsa ama yapamıyorsa biz bu işi üstleneceğiz. Bu hem devletin hem de milletin hayrına. Yerinde dönüşümü çok hızlı bir şekilde, gerekirse risk alarak yapacağız.”

Kiracı ve dar gelirliler için konut üreteceklerini kaydeden Ağbaba, “Vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacağız” dedi.

“AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI YAPAMAZ AMA BEN MASAYA YUMRUĞUMU VURURUM”

Zaman zaman “Veli Ağbaba seçilirse bu işler geç yapılır, konut ve iş yeri yapılmaz” söylemlerinin olduğunu dile getiren Ağbaba, “Depremin üzerinden bir yıl bir ay geçti. Malatya bundan kötü olur muydu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya’ya az hizmet verdi ya da yapmadı diyelim, Veli Ağbaba onların yakasından tutar, masaya yumruğunu vurur. AK Parti belediye başkanı bunu yapamaz. Çarşımız, binalarımız yıkılmış, esnafımız gitmiş. Çarşısı yıkılan ve esnafı mağdur olan yer olan Malatya, KOSGEB’den en az kredi alan yer” dedi.

“MALATYA’YI YENİDEN HAREKETLENDİRECEĞİZ”

“Malatya’da herkese adil ve adaletli hizmet vereceğiz” diyen Ağbaba, “Önce şehri ayağa kaldıracağız. Şehirden giden insanların tekrar buraya gelmesini sağlayacağız. Yeni iş yerleri ve konutlar yaparak Malatya’yı yeniden hareketlendireceğiz. İnsanlar tekrar Malatya’yı ekmek kapısı olarak görecek. Yeni iş sahaları açacağız. İstihdam ofisleri açarak gençlerin iş bulmasını sağlayacağız. Belediyeye işçi alırken gözümüz kör olacak. Kimsenin siyasi görüşünü, mezhebini, doğum yerini görmeyeceğiz, en ihtiyacı olanı işe alacağız. Memleketi adil ve adaletli bir şekilde yöneteceğiz. Hangi siyasi partiye oy verirse versin herkesin belediye başkanı olacağız” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ VE ENGELLİLERİMİZE KART VERECEĞİZ”

Ağbaba, Malatya’da sosyal belediyeciliği hayata geçireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Rahat yaşayabilmeleri için emekli ve engellilerimize kart vereceğiz. Sadece ve sadece ihtiyaç sahipleri sosyal yardımlardan faydalanacak. Gençlerimiz için gençlik merkezleri, kadınlarımız için kadın merkezleri açarak onların da sosyalleşmelerini sağlayacağız. Konteyner kentte yaklaşık 120 bin kişi açık cezaevinde yaşıyor, çocukların geleceği tehlikede. Oraları düzenlememiz gerekiyor. Oralara el atacağız. Tekrar huzurlu ve kardeşçe yaşayacağımız bir şehri inşa edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN