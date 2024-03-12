Aslan: Mücbir sebep halinin en az 5 yıl uzatılması gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Planlamacısı Murat Aslan, seçim çalışması sırasında gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde ertelenen vergi ve borçların 30 Nisan'da sona ereceğini şu şartlarda deprem bölgesi esnafları ve işverenler olarak bu borçları bu şekilde ödeyemeyeceklerini söyleyerek mücbir sebep süresinin uzun vadeli uzatılmasını talep ettiklerini kaydetti.

“MÜCBİR SEBEP 5 YIL UZATILAN VAN İLİMİZ KISA BİR ZAMANDA TOPARLANMIŞTIR”

Esnaf ve işverenlerin sıkıntıda olduğunu ifade eden Aslan, “Birçok esnafımızın iş yerleri yıkılmış konteynerlerde çok zor şartlarda çalışmak zorundalar. Esnafımız 20 metrekare alana sıkışmış doğru dürüst ürünlerini mallarını sergileyemez halde. Çoğu yerlerde doğru dürüst su yok, elektrik yok en önemlisi lavabo yok namaz kılacakları camii veya mescit yok. Bu durumun acilen düzeltilmesi lazım. Görünen o ki esnafımız ve vatandaşlarımız 20 metrekarelik konteynerlerde uzun süre yaşamak ve ticaret yapmak zorunda. En azından deprem bölgesindeki esnaflarımızın elini rahatlatmak için esnaflarımızın tüm borçları uzun vadeli ertelenmeli faizleri silinmeli ve esnafımıza can suyu olması adına faizsiz kredi verilmelidir. Murat Aslan, Bu nedenle Yeşilyurt'un Battalgazi’nin, diğer ilçelerin genel anlamda Malatya'nın yeniden ayağa kalkması ve ticari hayatın normale dönebilmesi için mücbir sebep hali devam etmelidir. Örneğin 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali 5 yıl süreyle uzatılmış Van ilimiz kısa bir zamanda toparlanmıştır” şeklinde konuştu.

VERGİ VE HARÇ ALINMAMALI

Ayrıca yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteklerinin artırılmasının şart olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Planlamacısı Murat Aslan, Malatya'nın yerinde dönüşüm projelerine ile daha kısa vadede ve daha az maliyetle toparlanabileceğini çünkü yerinde dönüşümde altyapı ve üst yapının hazır olduğunu bu nedenle birçok imalat ve yapım kaleminde maliyetin olmayacağını kaydetti.

Aslan, “Bu şekilde şehir daha kısa sürede toparlanacaktır. Deprem bölgesinde yapılacak binaların KDV oranından muaf tutulması ve yararlanması için bölge acilen 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmeli diyen Başkan adayı Şehir Planlamacısı Murat Aslan, yerinde dönüşüm kapsamında yapılacak yeni inşaatlar ve orta hasarlı binaların güçlendirilmesi projeleri KDV’den muaf tutulmalı yapılacak inşaatların her türlü vergi ve harç giderlerinin alınmaması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN