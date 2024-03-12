Fenerbahçe - Union SG maçını Nikola Dabanovic yönetecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Karabağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.
Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.