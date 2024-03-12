“Söğütlü Cami’sinin yeri şehrin rant çevreleri için değiştiriliyor”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısını ziyaret ederek, burada esnaflarla bir araya geldi. Yıldırım, 3-5 tüccarın gölgesinde seçime girenler, Malatya’yı bilime ve fenne göre değil, rantçılara göre düzenler. Kimler kimin gölgesinde seçime giriyor, bir Türkiye görsün” dedi.

Ramazan Ayını tebrik eden Bilal Yıldırım’a esnaflar destek vererek, “Değişimden yanayız. Malatya çantada keklik değil” dediler.

“KOCA ŞEHRİ 3-5 RANTİYECİYE KURBAN ETMEYİN”

Mahalle ve esnaf ziyaretlerinde de bulunan Bilal Yıldırım, “Depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Söğütlü Camisi’nin vakıf arsası olan yerinden Emekliler Parkına taşınması projesini asla kabul etmiyoruz. Söğütlü Camisinin yeri şehrin rant çevreleri için değiştiriliyor. Rantçıların gölgesinde seçime girenler hiçbir kutsal değer tanımaz ve camilerin yerini bile değiştirir. 3-5 tüccarın gölgesinde seçime girenler, Malatya’yı bilime ve fenne göre değil, rantçılara göre düzenler. Kimler kimin gölgesinde seçime giriyor, bir Türkiye görsün. Sizi gidi rantiyeciler sizi. Siz Malatya’da kimin gölgesinde seçime gittiğinizi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aktardınız mı? Ey AK Partililer, ey hükümetin bakanları, Söğütlü Camisi sizin babanızın malımı ki yerini değiştiriyorsunuz, orası vakıf malı ve o arsa üzerinde cami kalmalıdır. Malatya’yı mahvetmeyin. Söz konusu beytül mal ise, söz konusu vakıf malı ise babanız bile olsa, babanızın malı bile olsa kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Koca şehri 3-5 rantiyeciye kurban etmeyin. 20 yıldır bir doymadınız. Eskimalatya’daki Alacakapı Mescidi adlı vakıf camisini de 1 yıl önce yıkıp utanmadan yerine çim ektiniz. Ey AK Partililer, rantiyecilerle sarmaş dolaş olan ellerinizi camilerimizden ve vakıf mallarından çekin” ifadelerini kaydetti.

Bilal Yıldırım, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisinde seçime giriyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN