Bakanlık duyurdu av sezonu kapandı

Tarım Orman Bakanlığı “2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 26 Ağustos 2023-3 Mart 2024 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, 3 Mart 2024 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır“ diyerek duyurdu.

“AVIN AÇILACAĞI TARİHLER YENİDEN BELİRLENECEKTİR”

Tüm yurtta başlayan av yasağı hakkında bir bilgilendirmede bulunan Tarım Orman Bakanlığı şu bilgilendirmelere yer verdi:

“Av Sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, kuluçka ve üreme alanlarına zarar verilmemesi, tüm vatandaşlarımızın yaban hayatı doğal yaşam alanlarında daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması ve rahatsız edilmemesi gerekmektedir.

2024-2025 Av Dönemine ilişkin av sezonu; 2024 yılında Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. 2024-2025 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir.“

Kaynak: BÜLTEN