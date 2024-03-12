Malatya’da zehir operasyonu

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli operasyon gerçekleştirildi. Meydana gelen 3 farklı olayda 5 farklı ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsın tutuklandığı bildirildi.
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı ikamette yapılan aramada 954 sentetik ecza hap, 101,7 gram sentetik kannobinoid maddesi, 24,87 gram metamfetamin maddesi, 14,34 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.
K.Ş, H.C.Y, A.S.B, R.B, M.Ç, F.Y. ve Ö.Ç. isimli şahıslar hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldığı, H.C.Y, R.B, F.Y ve Ö.Ç isimli şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, K.Ş. A.S.B, ve M.Ç isimli şahısların ise tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.