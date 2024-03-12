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Malatya’da zehir operasyonu

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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli operasyon gerçekleştirildi. Meydana gelen 3 farklı olayda 5 farklı ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Malatya’da zehir operasyonu mask
Malatya’da zehir operasyonu
Malatya’da zehir operasyonu
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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli operasyon gerçekleştirildi. Meydana gelen 3 farklı olayda 5 farklı ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Malatya’da zehir operasyonu

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı ikamette yapılan aramada 954 sentetik ecza hap, 101,7 gram sentetik kannobinoid maddesi, 24,87 gram metamfetamin maddesi, 14,34 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Malatya’da zehir operasyonu

K.Ş, H.C.Y, A.S.B, R.B, M.Ç, F.Y. ve Ö.Ç.  isimli şahıslar hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldığı, H.C.Y, R.B, F.Y ve Ö.Ç isimli şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, K.Ş. A.S.B, ve M.Ç isimli şahısların ise tutuklandığı bildirildi.

Malatya’da zehir operasyonu

Kaynak: BÜLTEN
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12 Mar 2024 - 14:55 Malatya- Asayiş

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