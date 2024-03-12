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12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

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Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte başlayan oruç ibadeti, bugün Ramazan Ayının ikinci gününde de devam ediyor. Müslümanlar, bu kutsal ayın bereketinden ve ruhani atmosferinden yararlanarak ibadetlerini yerine getirme gayreti içindeler.

Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü mask
Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü
Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü
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Ramazan'ın ikinci gününde, oruç tutan Müslümanlar sahur vaktinde iftar vaktine kadar oruçlarını tutarak ibadetlerini sürdürüyorlar. İftar vaktiyle birlikte, ailelerin bir araya gelerek dualarla açtıkları bu özel zaman dilimi, manevi bir birliktelik ve dayanışma atmosferini beraberinde getiriyor.

12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

MALATYA İFTAR VAKTİ

İmsak 05:14 Sabah 06:35 Öğle 12:41 İkindi 16:01 Akşam 18:38 Yatsı 19:53

12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

İFTAR MENÜSÜ

Yayla çorbası

Tavuk sote

Pirinç pilavı

Cacık

Revani

12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

GÜNÜN AYETİ

De ki: "Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur'an'ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?" Yunus, 16.

12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Berze el-Eslemî (r.a.) anlatır:

"Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namazını birimiz yanındakini tanıyacak hale geldiğinde kıldırır ve namazda altmış ile yüz ayet arası okurdu. Öğle namazını da Güneş meylettiğinde kıldırırdı. İkindi namazını da kıldırır, birimiz Medine'nin en uzak yerine gider (evine) dönerdi. Bu sırada Güneş hâlâ canlı olurdu. (Hadisi bize aktaran ravi Ebû Minhal) akşam namazı hakkındaki söylediğini unuttum, demiştir. Peygamber (s.a.v.) yatsıyı gecenin üçte birine kadar geciktirmede bir sakınca görmezdi. Gecenin yarısına kadar da" demiştir.

GÜNÜN DUASI

Teşehhüd Duası

“Bütün mülkler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Ey peygamber! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.Selâm, bizim ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim.Ve yine Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-'in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.”Amin

 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Mar 2024 - 14:47 Malatya- Gündem

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