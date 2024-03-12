12 Mart Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

Ramazan'ın ikinci gününde, oruç tutan Müslümanlar sahur vaktinde iftar vaktine kadar oruçlarını tutarak ibadetlerini sürdürüyorlar. İftar vaktiyle birlikte, ailelerin bir araya gelerek dualarla açtıkları bu özel zaman dilimi, manevi bir birliktelik ve dayanışma atmosferini beraberinde getiriyor.

MALATYA İFTAR VAKTİ

İmsak 05:14 Sabah 06:35 Öğle 12:41 İkindi 16:01 Akşam 18:38 Yatsı 19:53

İFTAR MENÜSÜ

Yayla çorbası

Tavuk sote

Pirinç pilavı

Cacık

Revani

GÜNÜN AYETİ

De ki: "Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur'an'ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?" Yunus, 16.

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Berze el-Eslemî (r.a.) anlatır:

"Hz. Peygamber (s.a.v.) sabah namazını birimiz yanındakini tanıyacak hale geldiğinde kıldırır ve namazda altmış ile yüz ayet arası okurdu. Öğle namazını da Güneş meylettiğinde kıldırırdı. İkindi namazını da kıldırır, birimiz Medine'nin en uzak yerine gider (evine) dönerdi. Bu sırada Güneş hâlâ canlı olurdu. (Hadisi bize aktaran ravi Ebû Minhal) akşam namazı hakkındaki söylediğini unuttum, demiştir. Peygamber (s.a.v.) yatsıyı gecenin üçte birine kadar geciktirmede bir sakınca görmezdi. Gecenin yarısına kadar da" demiştir.

GÜNÜN DUASI

Teşehhüd Duası

“Bütün mülkler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Ey peygamber! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.Selâm, bizim ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim.Ve yine Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-'in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.”Amin

Kaynak: Haber Merkezi