Mahmut Çalık Anadolu Lisesi Avrupa yolunda

Proje sorumlusu Ebru Danış, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın faaliyetleri ile Hayat Boyu Öğrenme Programı hakkında verdiği bilgide, “Projemiz sayesinde Z kuşağı olarak bilinen ve Türkiye’de genel nüfus içinde 1/3’ü geçen bir orana sahip gençlerin ve çocukların eğitim ve öğretimi kaçınılmaz olarak dijital ortama doğru kaymaktadır. Bu durum, karar alıcılar, politika yapıcılar, uygulayıcılar ve denetleyiciler açısından kritik anlamlar ifade etmektedir. Dijital çağı çok iyi anlama, kavrama ve uyum sağlama becerilerini geliştirmenin zamanı gelmekte ve hatta geçmektedir. Z kuşağını iyi tanıyan, ona öğretmeyi değil rehberlik etmeyi amaçlayan bir öğretmen olabilmenin yollarını arayacağız” dedi.

“DİJİTALLEŞME POLİTİKASI AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜZERİNDE DURACAĞIZ”

Mahmut Çalık Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kaban ise gençlerin sahip olduğu öğrenme ve gelişim imkânları ile teknoloji araçlarını kullanırken karşılaştığı risklerin ele alınacağını belirterek, “Bu şartlar karşısında ebeveynin değişen rolü, öğretmenin eğitimde bu dijital risk ve imkânları nasıl yöneteceği üzerinde durularak içinde bulunulan dijital çağın çocuk eğitimi ve dijitalleşme politikası açısından incelenmesi üzerinde duracağız” ifadelerine yer verdi.

“BECERİ VE KAZANIMLAR ELDE ETMESİ İÇİN ÖZVERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ”

Projelerinin 12 ay süreceğini ve toplam 22 katılımcının yararlanacağını ifade eden Kaban, “Katılımcılarımız Hollanda’da ve Almanya’da ‘Dijital Koçluk Modeli’ konulu kurslara ve grup etkinliklerine katılacaktır. Projede, belirlenen çalışma takvimine göre, yurtdışından 2 uzman davet edilerek dijital refah, dijital mentörlük, dijital minimalizm ve dijital dünyada yeni vatandaşlık konsepti konularında seminer çalışması yapılacaktır. Projeden faydalanacak eğitimcilerimizin en yüksek düzeyde bilgi, beceri ve kazanımlar elde etmesi için özveri ile çalışacağız. Projelerimizin okulumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı