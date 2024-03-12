Gezer Malatya'da ne olup bittiğini yetkililer dâhil kimse bilmiyor

Malatya’da deprem sonrasında ciddi bir belirsizliğin hakim olduğunu ifade eden Gezer, “Şu anda Malatya'da ne olup bittiğini sanıyorum yetkililer dahil kimse bilmiyor. Çok net bilen herhalde yok. Sadece Ankara'da Hilmi Bey diye bir mimardan bahsediliyor, onun da bildiği iddia ediliyor ama ne kadar bildiğine emin değilim. Ara sıra böyle bir görsel paylaşılıyor, her ay bir tane plan yapılıyor diye tahmin ediyorum. Bu da seçimi atlatmak için, yani seçime kadar yapılıyor. Seçimden sonra eğer bir yine yerel yönetimlerde bir değişiklik olmazsa aynı kadrolar gelirse emin olun bu çok daha ağır yürümeye başlayacak” şeklinde konuştu.

“HEM EKONOMİK KRİZ VAR HEM TÜRKİYE'Yİ BİR ACI REÇETE BEKLİYOR”

Yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi ekonomik anlamda bir acı reçetenin beklediğini de belirten Gezer, “Zaten merkezi hükümetin ekonomik katkıları falan çok yok, daha da az olacak. İşte nitekim bu sene çevre yoluna sadece 10 bin TL kaynak ayrılmış. Yani düşünebiliyor musunuz çok komik, güler misin ağlar mısın derler ya. Ekonomik kriz ülkeyi zorluyor, Ankara'yı zorluyor. Merkezi hükümetin yatırımlar anlamında vereceği kaynak iyice düşecek. Kesinlikle hem ekonomik kriz var hem Türkiye'yi bir acı reçete bekliyor. Şu anda birçok şeyi baskılayarak tutuyorlar. Seçimden sonra bunların önü açılarak hayat pahalılığı daha da artacak” ifadelerine yer verdi.

“BU ŞEHRE KATACAKLARI HİÇBİR ŞEY YOK”

Tüm bunların dikkate alındığında Malatya'nın tek bir alternatifinin olduğunu da vurgulayan Bağımsız Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Gezer, “Ne iktidarın, ne ana muhalefetin bu şehre vereceği bir şey yoktur. Bundan adım kadar eminim. Bunlardan herhangi birinin kazanması durumunda 5 yıl sonra aynı şeyleri bir kez daha yaşarız. 5 yıl Malatya nerede olacak isterseniz size şimdi tek tek anlatabilirim. Çünkü bu işin biraz bilim yönü de var. Son yıllarda dünyada önemli çıkışlar yapmış, bütün ülkeleri ve bütün şehirlerin kalkınma serüvenlerini yakından bilen, yakından inceleyen, yakından araştıran, okuyan biri olarak söylüyorum. Mevcut adayların programlarını aşağı yukarı hepsinin incelemiş birisi olarak söylüyorum. Bu şehre katacakları hiçbir şey yok. Dolayısıyla üçüncü yol derken de, bağımsız aday olarak bizler bu anlamda bütün hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“NASIL TAKDİR EDİLİRSE BİZ ÇIKAR SAYGI DUYARIZ”

Büyükşehir de bağımsız başkan adayı olarak ciddi bir hazırlıklarının bulunduğunu dile getiren Gezer, şu ifadelerdi kaydetti:

“Malatya siyasi tarihinin en kapsamlı hazırlığı ile karşınızdayız. Bu kadar hazırlığı bir daha bizim gibi biri çıkıp yapar mı bilmiyorum. Malatya'yı bu anlamda gerçekten ileriye taşıyacak derli toplu program sadece bizim programımız var. İnsanlarımız tercih eder etmez tabii ki bu iradelerine saygı duyarız. Yani biz şunu asla demeyiz ‘milyonda bir kazanmama ihtimalimiz yok’ bunlara girmeyiz. Bu karar insanımıza aittir, nasıl takdir edilirse biz çıkar saygı duyarız. Ama ben asıl altını çizmek istediğim şey şu. Malatya’da belediyenin kaynakları sabit o değişmiyor. Merkez hükümetten gelecek kaynaklar kesinlikle azalacak onun da altını çizelim. Dışarıdan yatırımcı gelmeyecek, depremden önce gelmiyordu şimdi deprem sonrası hiç gelmez. Bu arada çok ciddi yatırım sermaye kaybetmeye devam ediyor Malatya. Nüfus ve sermaye kaybetmeye devam ediyor. Geriye Malatya'nın tek bir alternatifi kalıyor. O da sadece bizim programda olan bir alternatif. Bizim hazırlıklarımız da olan bir alternatif. Malatya'nın ne yapıp edip kendi dinamiklerini harekete geçirmesi, kapsamlı bir yerel kalkınma programı başlatması, kapsamlı bir seferberlik başlatması, bütünsel bir kalkınma süreci başlatması gerekiyor. Bunda da sadece fiziki kalkınmayı kastetmiyorum, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik, kalkınmadan bahsediyoruz. Bu olmadığı zaman ister iktidar gelsin ister muhalefet gelsin kim gelirse gelsin Malatya'nın bir şansı yok. Bizim Malatya tarihinin gördüğü en kapsamlı kalkınma programını başlatacak bütün çalışmalarımız hazır. Ekonomide ne yapılacak, tarımda ne yapılacak, sanayide ne yapılacak, kentleşmede ne yapılacak, ulaşımda, altyapıda, kültürde, sanatta, eğitimde, sporda ne yapılacak bunların tamamı belli. Ve Malatya’da böyle bir seferberlik başlamadığı sürece yapacak hiçbir şey yok. Ankara'dan kimse kaynak beklemesin, çünkü gelmeyecek önümüzdeki süreçte.”

Kaynak: BÜLTEN