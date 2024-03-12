“Malatya’yı bir an önce ayağa kaldırmamız lazım”

Bir düğün salonunda gerçekleşen Akçadağlılar buluşmasına AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Cumhur İttifakının AK Parti ve MHP teşkilatları ile Akçadağlılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Cumhur İttifakının AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş, düzenledikleri toplantıya katılanlara teşekkür ederek, “Rabbim bizleri utandırmasın. Çıktığımız bu yolu İnşallah başarıyla tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR”

MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş ise 6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, “Hepimiz yaralandık, yasımız vardı. Yaralarımızı devletimizin desteği ile el birliği ile sarıyoruz. Memleketi tekrar ayağa kaldırmak için gayret ediyoruz. 6 Şubatın yaralarını sarmak, memleketi ihya ve inşa etmek için cumhur ittifakının çabasına destek vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HİZMETLERİNİ SİZLERİN AYAKLARINIZA GETİRELİM”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinerek sandığa gideceklerin mutlaka adayları iyice araştırmasını ve öyle karar vermesini istedi. Cumhur ittifakı olarak Malatya’yı en kısa sürede ayağa kaldıracak adaylarla yola çıkıldığını söyleyen Geçit, “İnşallah Akçadağ’da Hasan Ulutaş, Yeşilyurt’ta bizleri, Büyükşehirde de Sami başkanımızı güçlü bir şekilde desteklemenizi istiyoruz ki elimiz güçlü olarak merkezi hükümetin hizmetlerini sizlerin ayaklarınıza getirelim” ifadelerini kullandı.

“70 BİNE YAKIN HAK SAHİBİMİZ BULUNUYOR”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise konuşmasında seçim sürecinde işledikleri ana temanın yıkılmış Malatya’yı bir an önce ayağa kaldırmak olduğunu dile getirerek “Malatya’mızda toplamda 70 bine yakın hak sahibimiz bulunuyor. Allah’ın izniyle bu hak sahibi kardeşlerimizin konutlarının inşaatları sürüyor. Bir kısmını bitirip teslim ettik. Her ay belli oranda teslime de devam edeceğiz” söyleminde bulundu.

“TEKRAR KENTE DÖNDÜRÜLMESİ”

Malatya’da 35 olan rezerv alanının 42’ye çıkarıldığını da aktaran Sami Er, buralarda biran önce inşaatlara başlanılması adına vatandaşların da kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Rezerv alanlarına yapılacak TOKİ konutlarının her vatandaşın faydasına olduğunu ifade eden Er, “Geldiğimiz günden beri Malatyalıların nasıl konutlarına ulaşacağı, işyerlerine ulaşacağı noktasında çalışmalarımız var. Temel meselemiz şehrimizden göç edenlerin tekrar kente döndürülmesi. Bunun hesabını yapıyoruz, bunun içinde Malatya’yı bir an önce ayağa kaldırmamız lazım” diye konuştu.

Akçadağ ilçesinde de depremin izlerinin silinmesi adına yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü kaydeden Er, buradaki konut ve iş yerlerinin yapımını da yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

“CUMHUR İTTİFAKINA GÜÇLÜ BİR DESTEK VERECEKTİR”

Daha sonra söz alan AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise Malatya’nın 17 seçimdir her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer aldığını hatırlatarak bu seçimde de Cumhur ittifakına güçlü bir destek vereceğine inandığını ifade etti.

Yerel seçimlerden sonra 4 yıl seçimsiz bir sürecin olduğunu belirten Aksu, “Bu dönemde hem Malatya’nın ihtiyacı olan yatırımların takibi, hizmetlerin yeterince gelebilmesi için Sami başkanımız ve ilçe başkanlarımıza büyük bir destek verilmesi gerekiyor ki yerel ve merkezi hükümetimizin aynı zeminde buluşturalım” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan’da Akçadağlıların siyaseti çok iyi bildiğini kaydederek, “Çünkü çok iyi takip ediyorsunuz, ince eleyip sık dokuyorsunuz, kararınızı da öyle veriyorsunuz. Kimin gerçekten Malatya için Akçadağ için bir şey yapacağını, kimin sadece laf ürettiğini Akçadağlılar bizlerden iyi biliyor” dedi.

“MALATYA’MIZI O GÜZEL ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ”

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, 31 Mart seçimleri öncesi gece gündüz demeden çalışmaları gerektiğini ifade ederek “Kapı kapı, gönül gönüle, omuz omuza Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile yürüyeceğiz. Allah’ın izniyle Akçadağ’da şuana kadar eksik kalmış, unutulmuş birçok eksiği tamamlamak için 31 Mart akşamı büyük bir zafere imza atacağız. Ben AK Parti Gurubu başkanı olarak Sami Er ile uzun süre beraber çalıştım. Kendisinin belediyeciliğine, çalışmasına, birikimine emeklerine şahidim. İnsan yolda tanınır derler ya işte biz de buna yakinen şahit olduk. Güzel Malatya’mızı bu adaylarımız ile yeniden ayağa kaldıracağız. Malatya’mızı o güzel eski günlerine döndüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN