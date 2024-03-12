Sadıkoğlu talepleri Vergi Dairesi Başkanına iletti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleriyle birlikte 35’inci Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı’yı ziyaret etti. Ziyarette, deprem sonrası MTSO üyelerinin vergi ve ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen talepler ve beklentiler istişare edildi.
“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ BİR KAVRAMDIR”
Malatya Vergi Dairesi’nin Oda üyeleri adına önem arz eden bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Tüm vergi dairesi çalışanlarının 35’inci Vergi Haftası’nı kutluyorum. Vergi bilinci yüksek toplumlara baktığımızda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini görebiliriz. Bu nedenle vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması önemli bir kavramdır. Vergi güçlenmek demek, ülkenin ileriye gitmesi, yatırımlara dönüşüm demek” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.