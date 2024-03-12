Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret

Doğanşehir Spor Kulüp Başkanı Utku Doğan ve yönetimi, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’u makamında ziyaret etti. Ziyarete konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Utku Doğan ve yönetimi bizleri ziyaret etti. Gençlik ve sporun geleceği ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehir Spor Kulübü Başkanı Utku Doğan ise, "Başkanımız her zaman yanımızda olarak bizi desteklediler. Doğanşehir gençliğine, Doğanşehir çocuklarına bir katkımız olursa ne mutlu diyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.