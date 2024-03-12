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Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret

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Doğanşehir Spor Kulüp Başkanı Utku Doğan ve yönetimi, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’u makamında ziyaret etti. Ziyarete konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Utku Doğan ve yönetimi bizleri ziyaret etti. Gençlik ve sporun geleceği ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret mask
Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret
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Doğanşehir Spor Kulüp Başkanı Utku Doğan ve yönetimi, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’u makamında ziyaret etti. Ziyarete konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Doğanşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Utku Doğan ve yönetimi bizleri ziyaret etti. Gençlik ve sporun geleceği ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret

Doğanşehir Spor Kulübü Başkanı Utku Doğan ise, "Başkanımız her zaman yanımızda olarak bizi desteklediler. Doğanşehir gençliğine, Doğanşehir çocuklarına bir katkımız olursa ne mutlu diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Spor Kulübü’nden Zelyurt’a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Mar 2024 - 13:46 Malatya- Spor

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