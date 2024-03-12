Seçim çalışmaları çerçevesinde Kuyulu Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile buluşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinledi. Geçit, bir vatandaşın “Evlerimizi ne zaman teslim edeceksiniz?” sorusuna cevap verdi. “Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın sözü var. 55 bin konutu bir yıl içinde teslim ediyoruz” diye cevap veren Geçit, Malatya’yı yıkıma uğratan 6 Şubat depremlerinin tüm olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracaklarını belirtti.

“SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUM”

Malatya’daki yeniden yapılanma hakkında bilgi veren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit,

“Şu an Kasap Pazarı, Bakırcılar Pazarı ve Akpınar Çarşısı'nı en geç 1 yılda ayağa kaldırıyoruz. Hatta daha erken. Çarşının diğer bölgelerini en geç 2 yılda bitireceğiz. 6 Şubat'tan kaynaklı depremin tüm olumsuz sonuçlarını, en geç 2 yılda tamamen bitireceğiz. Bir an önce, bu şehri ayağa kaldıracağız. Bunun için siz değerli vatandaşlarımızdan güçlü destek istiyoruz. Bir vatandaşımız az önce ‘Evlerimizi ne zaman teslim ediyorsunuz?’ diye. Buradan cevap veriyorum. Cumhurbaşkanımızın sözü, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın sözü var. 55 bin konutu bir yılda teslim ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde bizim elimizi güçlü çıkarın. Hem Yeşilyurt'ta bizlere, Büyükşehir'de Sami Er'e, Battalgazi'de de Bayram Taşkın kardeşime sizlerden destek istiyorum. Bizim tek derdimiz var, o da vatandaşımıza hizmet etmek”

ifadelerini kullandı.

“GÜVENİNİZİ İSTİSMAR ETMEYECEĞİZ”

Prof. Dr. İlhan Geçit yatırımların yapılacağını şu şekilde ifade etti:

“Şahsi kaprislerimizi, belediyecilik hizmetlerinin önüne koymayacağız. Üç belediye ile çok uyumlu çalışacağız ve bu şehri bir an önce ayağa kaldıracağız. Bölgenizle ilgili sorunlar da bildiğim sorunlar. Bununla alakalı ön bir çalışma yaptırdım. Sık sık elektrikler kesiliyor. İnşallah biz işbaşına geldiğimizde, bu kurumların başındaki insanları zorlayacağız, yatırımlar yapmaya zorlayacağız. Sadece size faturalar gelmeyecek. TEDAŞ da, TEİAŞ da tüm bu elektrikle ilgili kurumun başındaki bürokratlarla toplantı yapacağız ve size sadece elektrik faturası gelmeyecek, hizmet de gelecek. Biz bunun takipçisi olacağız.”

Kaynak: BÜLTEN