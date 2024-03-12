Arapgir’de 12 Mart anma programı düzenlendi

Arapgir’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü programı düzenlendi. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde, Kerem Aydınlar Fen Lisesi tarafından düzenlenen program ile izleyiciyle buluştu.

Programa Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Adil Taha Daşbaş, İlçe Emniyet Amiri Veysel Albayrak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Emin Onbüyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ORATORYO GÖSTERİSİ YAPILDI

Program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili okunulan şiirler ve oratoryo gösterisi ile devam etti. Program tiyatro gösterisi ve Art Of Arapgir Musiki Heyeti’nin müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN