Krizin faturası çocuklara kesildi Oyuncak almak hayal mi oldu?

Ekonomik krizde yaşanan hareketlenme gün geçtikçe vatandaşın derin yarası olurken hayat pahalılığı oyuncak etiketlerine yansıdı. Piyasada yaşanan pahalılık alım gücünü düşürürken çocuklar mutluluk kaynağı olan oyuncaklardan mahrum kaldı. Malatya’da geçim sıkıntısı çeken birçok aile çocuklarını mutlu etmek için oyuncak dükkânlarına uğrayamazken esnaf Abdulkadir Tutan, “Oynak piyasa güven vermez. Bu esnafı ve tüketiciyi yorar” dedi.

OYUNCAK FİYATLARI 2022 YILINA KIYASLA YÜZDE 30 ARTTI

Giderlerin piyasaya yansımasından kaynaklı oyuncak sektöründe pahalılık olduğunu söyleyen esnaf Abdulkadir Tutan,

“Depremden önce piyasayla ilgili bir artış vardı. Bizim sektörün yüzde 70’ini ithal ürünler oluşturur. Yüzde 30 yerli ürünler oluşturur. İthal olanların fiyatları tabi dolara ve lojistiğin giderlerine bağlı olarak yükseliyor. Yerli ürünlerde ham madde onun dışında üretim maliyetleri, asgari ücret maliyetleri, enerji giderleri olarak her şey bize de piyasaya da yansıyor. Depremden sonra Malatya’nın bu hale gelmesi, hem de piyasanın bu halde olması bisiklet ve oyuncak fiyatlarını 2022 yılı ile kıyaslarsak yüzde 30 artışla etkiledi diyebilirim”

dedi.

OYUNCAKLARDAN KUMANDALI ARABA FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Esnaf Tutan, Kumandalı arabalar başta olmak üzere birçok oyuncakta fiyat artışı olduğunu şu şekilde belirtti:

“Bir yerden sonra yerli ürünler ithal ürünleri maliyet olarak geçti. En çok tabi ki kumandalı araba oyuncaklarında fiyat artışı yaşandı. İmalat olan bebekler, plastik enjeksiyonlu ürünler hepsinde ortalama 30-35 artış oldu. Kumandalı arabalar 250 TL'den başlıyor. 250 TL'ye sattığımız kumandalı araba ürünü 150-170 TL'ye satılıyordu. Barbie bebekler ortalama 50-60 TL civarındaydı. Ama şu an en basitinin fiyatı 100 TL'den başlıyor. Geçen yıl 50-60 TL'ye sattığımız metal oyuncak arabaları şu an 90-100 TL ye satıyoruz.”

“PİYASA STABİLİ SEVER”

Oyuncak fiyatlarında yaşanan devamlı artıştan memnun olmadığını belirten Tutan,

"Devamlı artıştan tabi ki memnun değiliz. Piyasa stabili sever. 6 ayda ya da 12 ayda bir olan zamlar vardı onu sever piyasa. Esnaf da, ekonomi de, vatandaş da oturmuş piyasayı sever ama devamlı oynak piyasa güven vermez. Bu esnafı ve tüketiciyi yorar”

şeklinde konuştu.

VATANDAŞ VE ESNAF ADAPTE OLAMIYOR

Oyuncak fiyatlarının stabil gitmesinin herkes için uygun olacağını söyleyen Tutan,

“Haftada bir fiyatın değişmesi uygun değil. Biz de artık adapte olamıyoruz. Vatandaş da adapte olamıyor. Stabil gitsin. 6 ayda bir rutin zamlar oluyor. Ama bunun haftada bir, ayda bir, her gün olması tüm sektörlere yansıyor. Bunun stabil olması, belli oranlarda, belli ölçülerde, belli zamanlarda olması bizim için daha uygun olacaktır”

ifadesini kullandı.

“SÜREKLİ FİYAT DEĞİŞİYOR”

Marketlerde yapılan fiyat değişimi gibi oyuncakların günü birlik fiyat değişiminin yapılmadığını söyleyen esnaf Eyüp Tetik,

“Elbette kriz her şeye vurduğu gibi oyuncakları da vurdu. Hala da vurmaya devam ediyor. Yani her gün fiyat artışı oluyor. Sürekli fiyat değişiyor. Yani biz marketler gibi yapamıyoruz. Günü birlik fiyat değiştiremiyoruz. Bir ürünümüz bittiğinde stoklara almak istediğimizde, üstüne para koyup almak zorunda kalıyoruz”

dedi.

“PİLLİ GRUPLARDAKİ OYUNCAKLARDA DA ARTIŞ OLDU”

Tetik, oyuncak fiyatlarında yaşanan artışla müşteri kesiminde azalma olduğunu şu şekilde belirtti:

“Pilli gruplardaki oyuncaklarda da artış oldu. Tabii otomatik olarak satışlarda azalma oldu. Çünkü insanlar doğal gaza, mutfağa ve ev ihtiyaçlarına yatırım yaptığından dolayı geriye kalan parayı oyuncağa ayırmak zorunda. Bütçeden geriye de hiçbir şey kalmıyor. Ondan dolayı oyuncağa bütçe ayrılmıyor.”

“EN PAHALI OYUNCAK ŞU AN PELUŞ GRUBU”

Son olarak, en pahalı oyuncak fiyatının peluş ayıcıklar olduğunu söylerken oyuncak fiyatlarına değinmeden geçmeyen Eyüp Tetik,

“En pahalı oyuncak şu an peluş grubu. Olmaması gereken bir fiyatta şu an yani. Önceden 400-500 TL’yi geçmeyen peluş oyuncak grupları, şu an bin, bin 500 TL’yi hatta 2 bin TL’yi bulmakta. Model plastik araçları önce 40 TL'ye satıyordum şu an 65 TL'ye satıyorum. Yani yüzde 55’ten daha fazla zam gelmiş durumda. Küçük metal arabaların fiyatları önceden 75 TL civarındayken şu an 120 TL. Lakin toptancıdan gidip 120 TL’ye alamıyorum”

şeklinde konuştu.